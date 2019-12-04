شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون والجزيرة المطروحى بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهازين الفنيين لفريقى المقاولون العرب والجزيرة المطروحى تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء المقرر بينهما، بعد قليل، على استاد عثمان أحمد عثمان فى إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وأجرى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء اليوم ويتكون من:-

حراسى المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : إبراهيم عادى – فادى نجاح – فاروقا – معروف يوسف

خط الوسط : كريم مصطفى – محمد إبراهيم سوسته – عبد العزيز موسى – عبد الله ياسين

خط الهجوم : شكرى نجيب – سيف الجزيرى

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بينما جاء تشكيل الجزيرة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد خير

خط الدفاع : حسام الدين خليل – إسماعيل سعيد – أحمد على – محمود محمد

خط الوسط : عبد الرحمن شحاته – احمد سمير – سعيد كامل – محمد جمال

خط الهجوم : على أبو طالب – محمد نور الدين