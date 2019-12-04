شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ ومران استشفائى للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول للأهلى جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحى للفريق، وحرص السويسرى رينيه فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة .

واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السودانى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد متصل اكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة بنى سويف أمس بكأس مصر التى فاز فيها الأهلى بثلاثة أهداف لهدف بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحى للفريق اليوم الأربعاء.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة بنى سويف أمس تدريبات الجرى حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات بدنية فى الجيم تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال.