شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد الجولة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعدما نجح غزل المحلة فى الفوز على ملعبه على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل لا شىء، وهو ما رفع رصيدهم إلى 14 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 12 نقطة فى المركز الرابع.

فى الوقت نفسه نجح دمنهور فى الفوز خارج ملعبه على دكرنس بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الثانى، وبفارق الأهداف عن غزل المحلة المتصدر، بينما تجمد رصيد دكرنس عند 10 نقاط، بينما نجح بلدية المحلة فى تحويل خسارته أمام مالية كفر الزيات بهدفين مقابل لا شىء إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز السادس بينما تجمد رصيد المالية عند نقطتين فى المركز الأخير للمجموعة.

ويلتقى فاركو مع المنصورة والأوليمبى مع بيلا بعد غد الجمعة، بينما تقام المباراة الأخيرة فى تلك الجولة بين الحمام وأبو قير للأسمدة يوم الاثنين المقبل.