شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المؤتمرات الصحفية للأهلى والهلال قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وحسام عاشور كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السودانى الثامنة مساء غد الخميس بقاعة المؤتمرات باستاد السلام .

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرد فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

كما يحضر صلاح آدم المدير الفنى لفريق الهلال السودانى وكابتن الفريق غدا الخميس، المؤتمر الصحفى المقرر عقده فى استاد السلام الساعة الثامنة والنصف للحديث عن المباراة ذاتها وسيتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته فى التاسعة من مساء نفس اليوم.