شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى أيمن بطلة الجمباز: مش بعرف أطبخ وبحب إد شيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى ندى أيمن لاعبة منتخب الجمباز، فكان معها الحوار التالى ..

ندى ايمن ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب السفر جدا. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ولا أى حاجة، مش بعرف أطبخ للأسف.

ندى ايمن بالاسود من نجمك المفضل ؟ دوين جونسون هو نجمى المفضل.

ندى ووالدتها و شقيقها و شقيقتها من مطربك المفضل ؟ المطرب الإنجليزى إد شيران. Advertisements

ندى ايمن لاعبة منتخب الجمباز لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ الرياضة بتجرى فى دمى، لو مكنتش لاعبة كان هيبقى نفسى أكون لاعبة برضه.

لاعبة منتخب الجمباز لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا هتجاهل الموقف، ومش هرد.

ندى ايمن مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ إيما واتسون. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أكيد لأنه أسهل فى الحركة والرياضة اللى بنمارسها.

ندى لاعبة الجمباز تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟ والله مش هتفرق المهم الشخصية وقتها.

ندى ووالدها لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ هرفض طبعا.. الرياضة حياتى.

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