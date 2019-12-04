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برة الملعب.. ندى أيمن بطلة الجمباز: مش بعرف أطبخ وبحب إد شيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى ندى أيمن لاعبة منتخب الجمباز، فكان معها الحوار التالى ..

ندى ايمن 2
ندى ايمن

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب السفر جدا.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

ولا أى حاجة، مش بعرف أطبخ للأسف.

ندى ايمن بالاسود
ندى ايمن بالاسود

 

من نجمك المفضل ؟

دوين جونسون هو نجمى المفضل.

ندى و اللدتها و شقيقها و شقيقتها
ندى ووالدتها و شقيقها و شقيقتها

 

من مطربك المفضل ؟

المطرب الإنجليزى إد شيران.

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ندى ايمن لاعبة منتخب الجمباز
ندى ايمن لاعبة منتخب الجمباز

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

الرياضة بتجرى فى دمى، لو مكنتش لاعبة كان هيبقى نفسى أكون لاعبة برضه.

لاعبة منتخب الجمباز
لاعبة منتخب الجمباز

 

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا هتجاهل الموقف، ومش هرد.

ندى ايمن
ندى ايمن

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها؟

إيما واتسون.

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكيد لأنه أسهل فى الحركة والرياضة اللى بنمارسها.

ندى لاعبة الجمباز
ندى لاعبة الجمباز

 

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

والله مش هتفرق المهم الشخصية وقتها.

ندى ووالدها
ندى ووالدها

 

 لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هرفض طبعا.. الرياضة حياتى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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