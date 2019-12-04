شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يغادر القاهرة بعد غد عقب إنهاء متعلقاته فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حبشى وكيل أعمال الصربى ميتشو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك أن الأخير سيغادر القاهرة بعد غد على أقصى تقدير عقب انتهاء مهمته مع الزمالك رسميا منذ أيام وتعيين الفرنسى كارتيرون بديلا له.

وقال حبشى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ميتشو يغادر القاهرة خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد غد، عقب إنهاء كل متعلقاته وبعض الأمور الشخصية فى مصر، حيث ينتظر توقيع المخالصة المالية مع الزمالك والحصول على قيمة الشرط الجزائى ثم مغادرة القاهرة، مضيفا أن المدير الفنى الصربى يدرس حاليا بعض العروض التى تلقاها مؤخرا من داخل وخارج مصر للاستقرار على الأنسب منها.

كان الزمالك قرر إقالة الصربى ميتشو من منصب المدير الفنى بعد الخسارة من إنبى فى الدورى، ثم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا، وقررت الإدارة البيضاء تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.