شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينهى اقتراح الزمالك أزمة حمدى النقاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان حمدى النقاز قد كشف كواليس فسخ عقده مع مسئولى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة منذ 4 أشهر ولم يفتعل أى مشكلة حتى لا يقال إنه متمرد على ناديه وفضل خوض مباراتى إنبى ومازيمبى دون افتعال مشاكل أو رفض المشاركة فى المباريات.

وأكد أنيس بن ميم محامى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك، أن اللاعب متواجد فى القاهرة حتى الآن، فى انتظار لحل أزمته مع النادى وحصوله على مستحقاته المتأخرة، ومتابعة الشكوى المقدمة من اللاعب لفسخ تعاقده مع الزمالك.

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