شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة مصيلحى مع سلة الاتحاد قبل التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرعى المدير الفنى لفرق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى كواليس الجلسة التى جمعت محمد مصيلحى رئيس النادى، مع لاعبى الفريق قبل مباراة النهائى أمام الجزيرة على لقب دورى المرتبط.

وتوج الاتحاد السكندرى ببطولة دورى المرتبط بالفوز على الجزيرة بنتيجة 84 / 87 فى المباراة النهائية.

وقال مرعى إن مجلس الإدارة بالكامل برئاسة محمد مصيلحى يدعم الفريق ويسانده وقبل المباراة أمام الجزيرة حرص مصيلحى على التواجد فى غرفة ملابس اللاعبين، وقال لهم "قدرتم توصلو للنهائى وهذا أمر جيد للغاية وأتمنى منكم الأداء بنفس الرجولة لإسعاد جماهير الإسكندرية لأن البطولة ستعود بعد غياب عدة سنوات، فنرجو التكاتف واللعب برجولة، وإعادة الكأس حتى يكون فتحة خير فى بداية الموسم.

وأضاف المدير الفنى أن حديث رئيس النادى مع اللاعبين أتى بثماره، حيث توج الفريق بلقب دورى المرتبط بعد غياب 5 سنوات، حيث كانت آخر بطولة مرتبط يتوج بها الاتحاد السكندرى عام 2014.