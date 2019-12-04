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إعلان التعاقد مع كارتيرون فى مؤتمر صحفى بالزمالك خلال 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى الزمالك لإقامة مؤتمر صحفى خلال الـ48 ساعة المقبلة، للإعلان عن التعاقد مع الفرنسى كارتيرون فى مهمة تدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو، الذى تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك الإعلان عن التعاقد رسميا مع كارتيرون من خلال مؤتمر صحفى يقام خلال الساعات المقبلة داخل مقر النادى فى ميت عقبة، بحضور مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الفريق، وكارتيرون وأعضاء الجهاز الفنى الجديد للزمالك وهم سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز مدربان مساعدان وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ويخوض الزمالك مباراة مهمة اليوم أمام الشرقية فى دور الـ32 لكأس مصر، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز وتقديم مستوى جيد لمصالحة الجماهير عقب الخسارة من إنبى فى الدورى ومازيمبى فى كأس مصر.

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