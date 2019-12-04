"مؤتمر لتقديمه الأحد".. مرتضى يعلن كواليس التعاقد مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن بعض كواليس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة خلفًا للصربي ميتشو.

كان مرتضى منصور قد أعلن، أمس الأول الاثنين، تعاقد الزمالك مع كارتيرون ليتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وخلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لمنصور قال: "منذ اللحظة الأولى اتخذنا القرار بالتعاقد مع كارتيرون، لم نفكر في فينجادا أو غيره مع الاحترام الكامل له، حينما عُرض علينا الاسم من قبل أمير مرتضى ووكيله يحيي علي وافقنا على الفور".

وأضاف: "كارتيرون مدرب له شخصية، فاز بلقب السوبر الأفريقي مع الرجاء، قدم طفرة مع وادي دجلة، ووصل مع الأهلي إلى نهائي أبطال أفريقيا".

وتابع: "نرحب به، سيتواجد في الملعب خلال مباراتنا أمام الشرقية، بعدها سنتوجه لتناول العشاء سويًا".

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وواصل: "سيقود الفريق بداية من يوم الخميس استعدادًا لمباراة السبت أمام أول أغسطس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "يوم الأحد المقبل، سنقوم بالتحضير لمؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل ويتم تقدميه بشكل رسمي لوسائل الإعلام".

وعن إقالة ميتشة قال: "هناك فيديو سيتم نشره عقب مباراة السبت، لم أكن أرغب في إقالة ميتشو ولكن تصرفات اللاعبين أجبرتني على الإطاحة به".

وقال كارتيرون: "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق، أشكر الجميع، نحتاج دعم الجماهير ومساندتهم".

والجهاز المعاون لكارتيرون سيتكون من سامي الشيشيني مدربا عاما، أمير عبد العزيز مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى، أنطونيو مدرب أحمال، وأمير مرتضى مشرفا على الكرة".