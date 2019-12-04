محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019، والتي سيتم الإعلان عنها يوم 7 يناير القادم في مدينة الغردقة المصرية.

ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن عدد المرشحين تم تقليصه من 30 إلى 10 لاعبين، بتواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بينما خرج محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا من الترشيحات.

ويتواجد ثلاثي جزائري في القائمة النهائية للمرشحين، وهو إسماعيل بناصر، رياض محرز ويوسف بلايلي، مع تواجد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.

كاف أعلن أن القائمة النهائية للمرشحين تم حسمها بناء على الأصوات التي حصل عليها كل لاعب من اللجنة الفنية، لجنة التطوير، ولجنة خبراء الإعلام داخله.

ومن المقرر أن يتم تقليص عدد اللاعبين المرشحين مرة أخرى قبل ساعات قليلة من موعد الحفل الذي سيقام في مصر.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب أفريقي كلًا من:

- أندري أونانا "الكاميرون، أياكس".

- حكيم زياش "المغرب، أياكس".

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- إسماعيل بناصر "الجزائر، ميلان".

- خاليدو كوليبالي "السنغال، نابولي".

- محمد صلاح "مصر، ليفربول".

- أوديون إيجالو "نيجيريا، شنجهاي".

- بيير إيميريك أوباميانج "الجابون، أرسنال".

- رياض محرز "الجزائر، مانشستر سيتي".

- ساديو ماني "السنغال، ليفربول".

- يوسف بلايلي "الجزائر، أهلي جدة".