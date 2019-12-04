جوائز كاف.. جروس في القائمة النهائية لأفضل مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية والمرشحة لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2019.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 حيث تم إعلان القائمة النهائية والتي تضم 5 مدربين.

وتواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك والأهلي السعودي حاليًا في القائمة النهائية.

جروس استطاع أن يقود الزمالك لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض عقب الفوز على نهضة البركان المغربي.

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وينافس جروس كل من أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، وجمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر.

ويتواجد في القائمة النهائية كل من معين الشعباني مدرب الترجي التونسي ونيكولا دوبويه مدرب منتخب مدغشفر.

واستطاع جمال بلماضي أن يقود المنتخب الجزائري للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء".

في المقابل، نال المنتخب السنغالي الوصافة بالخسارة من المنتخب الجزائري، في بطولة شهدت وصول منتخب مدغشفر لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخهم.

وعلى صعيد الأندية، قاد معين الشعباني فريق الترجي التونسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ فريق "الدم والذهب".