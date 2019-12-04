طارق حامد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة وشهدت هذه القائمة تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وكان كاف قد أعلن يوم الأحد 24 نوفمبر القائمة الأولية للعناصر المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة والتي شملت 20 لاعبا.

وعرفت القائمة الأولية تواجد عدد من لاعبي الأهلي والزمالك مثل علي معلول من الأهلي وفرجاني ساسي من الزمالك ومحمود علاء من الزمالك بالإضافة إلى زميلهم طارق حامد.

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وأعلن الكاف اليوم عبر موقعة الرسمي القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة والتي شهدت خمسة أسماء وهم: أنيس البدري (الترجي)، لابا كودجا (نهضة بركان - العين الإماراتي)، طه ياسين الخنسيسي (الترجي)، طارق حامد (الزمالك)، يوسف بلايلي (الترجي - الأهلي السعودي.

وكان طارق حامد قد قاد الزمالك للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن تُقام الحفل للإعلان عن الفائز يوم 7 يناير في مدينة الغردقة.