مران الأهلي.. تدريبات قوية للشناوي.. وفايلر يخصص فقرة للعرضيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم ظهر اليوم، الأربعاء، استعدادًا لملاقاة الهلال السوداني يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مران الأهلي شهد عودة رمضان صبحي ومحمد هاني للمشاركة في التدريبات الجماعية، بينما خاض اللاعبون المشاركون في مواجهة بني سويف، تدريبات استشفائية.
بداية المران جاءت بفقرة تدريبات بدنية كانت مدتها 40 دقيقة تواجد بها جميع اللاعبين، سواء المشاركون بمواجهة كأس مصر أمس، الثلاثاء، ومن لم يشاركوا.
وخضع الثنائي علي معلول وعلي لطفي لتدريبات في صالة الألعاب البدنية، في الوقت الذي خاض فيه محمد الشناوي مران قوي تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الأحمال بالأهلي.
وخصص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال المران، قام خلالها بتحفيظ اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تلقى خسارة أمام النجم الساحلي التونسي الجمعة الماضي في دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتفوق على بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر.
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