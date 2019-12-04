"رعب وقلق".. كيف تناولت الصحف السودانية استعداد الهلال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف السودانية الضوء على استعدادات فريق الهلال لمباراة الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الهلال اتجهت للقاهرة من أجل مواجهة الأهلي في مباراة يسعى طرفاها لتحقيق نتيجة إيجابية؛ حيث حقق بطل السودان الفوز في المباراة الأولى أمام بلاتينيوم الموزمبيقي (2-1).

في المقابل، تلقى الأهلي خسارة خارج الديار على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء أقيم الجمعة الماضي على الملعب "الأوليمبي" برادس.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف السوادنية عن استعدادات الهلال لمواجهة الأهلي:

"رعب في الأهلي"

قالت صحيفة "كورة" إن النادي الأهلي يعيش حالة من الرعب بعد وصول بعثة فريق الهلال مبكرًا إلى القاهرة بجانب سفر عدد كبير من الجماهير السودانية إلى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق السوداني خاض تدريبات خلف الأبواب المغلقة استعدادًا لمواجهة الأهلي .

"ثلاثية 2007"

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سلطت صحيفة "أخبار اليوم" السودانية الضوء على وصول بعثة الهلال إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبلة.

الصحيفة لفتت إلى أن بعثة الفريق السوداني أشارت بالثلاثة لجماهير الأهلي فور وصولها إلى مطار القاهرة في إشارة إلى نتيجة مباراة 2007 بدور المجموعات والتي نجح الهلال في الفوز على الأهلي بنتيجة (3-0).

"فوز معنوي"

ذكرت صحيفة "أخبار السودان" أن فريق الهلال حقق فوزًا معنويًا قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الهلال حقق فوزًا على فريق حي الوادي نيالا بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السوداني.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة إن الدفعة الأولى من أولتراس بلو ليونز المحسوبة على جماهير الهلال غادرت إلى القاهرة لمؤازرة الأزرق في مباراة الجمعة.

- "قلق فايلر"

قالت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، إن القلق يحوم حول السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي قبل مباراة الهلال.

يأتي ذلك بسبب ثنائي الهلال محمد موسى ووليد الشعلة وهو الأمر الذي جعل فايلر قد يتجه إلى تغيير خطته (3-5-2) لإيقاف خطورة ثنائي الأزرق بحسب رأي الصحيفة السودانية.