لاعبو أهلي 2001 الدوليين ينتظمون بمران الفريق

ينتظم لاعبو أهلي ٢٠٠١ الدوليون الذين شاركوا مع منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا الدولية الودية، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بعد عودتهم من تونس يوم الاثنين، وحصولهم على راحة من المران أمس. ويواصل فريق الأهلي مواليد ٢٠٠١ تدريباته اليوم بمشاركة اللاعبين الدوليين؛ شادي رضوان وحمزة علاء وعربي بدر ومحمد أشرف ومحمود صابر وأحمد نبيل «كوكا». اليوم بمشاركة اللاعبين الدوليين؛ شادي رضوان وحمزة علاء وعربي بدر ومحمد أشرف ومحمود صابر وأحمد نبيل «كوكا». ويستعد فريق الأهلي ٢٠٠١ لمواجهة إنبي بعد غد الجمعة، في لقاء الجولة ١٦ وقبل الأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية، حيث يسعى الأهلي بقوة لتحقيق الفوز خلالها. وقبل الأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية، حيث يسعى الأهلي بقوة لتحقيق الفوز خلالها. يذكر أن منتخب الشباب حقق المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا، رغم تساويه برصيد ٧ نقاط مع منتخب تونس الذي حصد لقب البطولة، بفضل المواجهة المباشرة مع مصر، حيث فاز أصحاب الأرض ٣ - ١ ليحصدوا اللقب.

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