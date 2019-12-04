عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجزيرة المطروحي بكأس مصر

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الجزيرة مطروح، المقرر له الساعة الثانية والنصف طهرًا، ضمن منافسات الدور الـ٣٢ من

كأس مصر .

جاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي: حسن شاهين في حراسة المرمى، فادي نجاح، عبد العزيز موسى،

محمد ابراهيم سوسته، نور الدين "فاروقا"، إبراهيم عادل، كريم مصطفى، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عصام، إسلام صلاح، محمد سالم، محمد سمير ثابت، عبد الوهاب إسماعيل، وأحمد الشيمي وأحمد سيد عربي

