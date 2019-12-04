اليوم.. أهلي 2002 يواجه عين الصيرة بدوري منطقة القاهرة

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ مباراة مهمة غداً الخميس أمام مركز شباب عين الصيرة الساعة 2.45 عصرا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من بطولة منطقة القاهرة.
ويدخل الأهلي المباراة بهدف الفوز لحسم صدارة المجموعة، والتأهل لدوري القطاعات، خاصة أن فريق عين الصيرة، يشاركه نفس الرصيد وهو 24نقطة لكل منهما، وفوز أحدهما يمنحه بطاقة التأهل.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني السابقة، على نشء العمال ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩ - صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ - صفر، وعلى النوبي ٢ - صفر اعتبارياً، وعلى شباب باب الشعرية٢ - صفر اعتبارياً، وعلى الزهور ٤ - صفر، وعلى شباب زينهم ٨ - صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٢ - صفر اعتبارياً، مسجلاً ٦١ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.
ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً، ومحمد سمارة مدرباً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.
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