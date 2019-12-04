علي معلول يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

خضع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة . وحرص خالد محمود طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا . أبطال إفريقيا . واستأنف معلول برنامجه العلاجي والتأهيلي في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل . ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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