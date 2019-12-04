مؤتمر صحفي لـ فايلر وعاشور قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء غد الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد

الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كما يحضر صلاح آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني وقائد الفريق غدا الخميس، المؤتمر الصحفي المقرر عقده فى استاد السلام الساعة الثامنة والنصف.

ويتناول المؤتمر الصحفي الحديث عن مباراة فريقهما مع النادي الاهلي ، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد

الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسوف يتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته في التاسعة من مساء نفس اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.