10 ديسمبر.. آخر موعد للمشاركة في استفتاء الوفد

أعلنت بوابة الوفد الإلكترونية وجريدة الوفد ولجنة الرياضة بالحزب أن يوم الإثنين المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، هو آخر موعد للمشاركة في استفتاء أفضل الرياضيين في عام 2019.

وتم وضع عدد من الأسماء الذين تم اختيارهم وفقًا لأدائهم طوال الموسم الرياضي 2018 -2019 في كل خانة، بحيث

يتم اختيار واحد منهم فقط.

وسيتم تكريم الحاصل على أعلى الأصوات في الاستفتاء ـ الذي يستمر لمدة 30 يومًا ـ في حفل كبير يتم تحديده عقب نهاية الاستفتاء.

كما سيتم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي أسهمت في تحقيق إنجازات رياضية على مستوى مصر والعالم العربي .

جدير بالذكر أنه يجب اختيار اسم واحد من بين الأسماء الموجودة في كل خانة.

Advertisements

وكانت بوابة الوفد الإلكترونية وجريدة الوفد ولجنة الرياضة بالحزب، أطلقت الاستفتاء على الأفضل رياضيًا في عام 2019، وصاحب الإنجاز الرياضي الأبرز في العام الحالي، في إطار تفاعلها الدائم مع القراء.

للاشتراك في الاستفتاء أدخل من هنا: