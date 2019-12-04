أيمن المزين يختار قائمة طنطا لمواجهة الاسماعيلى

اختار الجهاز الفنى لطنطا بقيادة أيمن المزين ٢٠ لاعبا للقاء الاسماعيلى المؤجل من الاسبوع الخامس والذى يقام مساء اليوم على ملعب إستاد الاسماعيلية. وجاءت قائمة طنطا كما يلي : إسلام طارق ومحمد فتحى لحراسة المرمى ومحمود مسعود وحسام محمد ومحمد العشرى ومحمد الشاذلى وايهاب سمير مدافعين وحسام غالى وتاديو لوانجا واحمد الشناوى ومحمود كابونجا للوسط وماريو برنارد وماجد اونوش واحمد فهمى واحمد قطاوى واحمد الالفى وعبدالرحمن الدح ووليد عادل وإسلام فؤاد وميدو جمال. طارق ومحمد فتحى لحراسة المرمى ومحمود مسعود وحسام محمد ومحمد العشرى ومحمد الشاذلى وايهاب سمير مدافعين وحسام غالى وتاديو لوانجا واحمد الشناوى ومحمود كابونجا للوسط وماريو برنارد وماجد اونوش واحمد فهمى واحمد قطاوى واحمد الالفى وعبدالرحمن الدح ووليد عادل وإسلام فؤاد وميدو جمال. يذكر أن فريق طنطا يحتل المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

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