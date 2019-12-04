يتصدر فريق 2003 بنادي إنبي بطولة دوري الجمهورية بفارق 7 نقاط عن الزمالك الثاني بعد تغلبه على طنطا في عقر دارها بأربعة أهداف نظيفة. على طنطا في عقر دارها بأربعة أهداف نظيفة. تألق خلال اللقاء الرباعي ميسى هداف الفريق ومحمد عماد وأحمد نادر وسالم كمال. ويحتل الفريق الصدارة برصيد 33 نقطة بينما الزمالك ثانيا برصيد 26 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي 2003 يتصدر دوري الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.