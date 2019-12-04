اليوم.. حرس الحدود يصطدم بطموحات الاتحاد السكندري لصدارة الدوري الممتاز

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز المصري.

ويدخل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري بمعنويات مرتفعة إذ أن الفريق العسكري حقق انتصارين متتاليين

في الجولتين الماضيتين أمام الإسماعيلي ومصر للمقاصة فيما تعادل في أول ثلاث مباريات هذا الموسم، ليحتل المركز السادس بترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مديره الفني،

اللقاء بمعنويات عالية بعدما تأهل لربع نهائي البطولة العربية بعد أن أطاح بالمحرق البحريني من البطولة، قبل أن يكتسح الإسماعيلي بالجولة الماضية من الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة.

ويدخل زعيم الثغر المباراة آملًا في تحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة الثلاث لإعتلاء صدارة الدوري الممتاز مناصفةٍ مع المقاولون العرب الذي يملك 13 نقطة حتى الآن.