اليوم.. الإسماعيلي يواجه طنطا تحت شعار مصالحة الجماهير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وطنطا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إسماعيلية.

ويدخل الدراويش اللقاء تحت قيادة أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق ومحمد محسن أبو جريشة

المدرب العام المباراة بهدف الثلاث نقاط لمصالحة جماهيرة عقب إخفاق الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بخسارة الدراويش بثلاثية دون رد.

بينما يتطلع أيمن الزين المدير الفني لفريق الكرة بطنطا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لخطف الثلاث نقاط من

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الدراويش مستغلًا الأزمة التي يمر بها بشأن الجهاز الفني ونقص بعض عناصر اللاعبين وأبرزها الظهير الأيسر.

ويحتل الإسماعيلي في جدول الدوري المصري المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط جمعهما من مبارياتان وأفتقد 6 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 6 تقاط.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي فسخ تعاقدة مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق عقب لقاء الاتحاد السكندري بسبب تراجع النتائج وتقديم أداء متواضع.