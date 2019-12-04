هيرفي رينار : أتمنى أن تكون خليجي 24 خطوة أولى نحو المصالحة

أعرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم عن أمله في أن تكون بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر خطوة أولى على طريق المصالحة مشيراً إلى أن الأفضل هو أن يعم السلام العالم كله.

وأشار رينار إلى أن مباراة فريقه أمام المنتخب القطري غداً ستكون في غاية الصعوبة على كل من الفريقين وأنه يترقب خوض اللقاء على استاد الجنوب الرائع وأمام الجماهير المحتشدة في المدرجات.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “نشعر بسعادة بالغة لتأهلنا إلى المربع الذهبي. مباراة الغد مهمة جداً وستكون صعبة ، ولكننا مستعدون لها”.

وعن كيفية رؤيته لكرة القدم كوسيلة للتقريب بين الشعوب ، قال رينار : “قلت من قبل إننا سعداء للمشاركة في البطولة وأتمنى أن تكون خطوة أولى للمصالحة. والأفضل هو السلام في كُل مكان بالعمل”.

وعن إنطباعاته عن لاعبي المنتخب القطري ، قال رينار : “سعداء للغاية لأننا سنخوض مباراة الغد على هذا الملعب الخلاب والرائع ودائماً نفضل اللعب أمام هذا الحشد الهائل من الجماهير. سيكون من المثير أن نخوض مباراة الغد. نركز جيداً على المهمة. ولدينا فريق مميز ويلعب كرة جماعية”.

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وأضاف : “المنتخب القطري فريق مميز أيضاً ونعرف مستوى لاعبيه ومدربه الذي يقدم أداء ممتازاً منذ سنوات. إذا كنت بحاجة لبناء فريق قوي ومتماسك عليك أن تخوض مباريات كهذه”.

وعما إذا كان سيواصل اللعب بنفس الطريقة التي واجه بها منتخبي البحرين وعمان والتي تختلف جذرياً عن مباراته الأولى أمام الكويت ، قال رينار : “أعتقد أن مستوانا يتحسن من مباراة لأخرى في البطولة الحالية وهي أفضل طريقة للذهاب بعيداً. اللاعبون قدموا أداء جيداً خلال المباراة أمام الكويت ، ولكننا أهدرنا بعض الفرص. وفي المباراتين التاليتين قدمنا أداء جيداً بعدما أكتسبنا الخبرة وأنضم إلينا لاعبو الهلال“.

وأشار : “نثق أنننا الآن نلعب بفريق أقوى مع وجود لاعبي الهلال الذين يخوضون أيضاً مونديال الأندية بقطر هذا الشهر. المباراة ستكون صعبة أيضاً على المنتخب القطري”.

وأكد رينار : “المنتخب القطري يسجل العديد من الأهداف ما يعني أنه يقدم أداء جيداً فيي الهجوم وكذلك في نقل الكرة ولديه هدافون يتميزون بالسرعة والفعالية أمام المرمى ولكن المنتخب القطري مثل غيره من الفرق لديه نقاط ضعف. نسعى لإعداد أنفسنا بشكل جيد للمباراة ونوضح للاعبين كيف نلعب بطريقة تساعدنا على مواجهة طريقة لعب المنتخب القطري. وأتمنى تحقيق الفوز غداً”.

وأشار : “دائماً نجتمع باللاعبين قبل كُل مباراة. وعندما تكون مدربا فإنك تفكر في نفسك وفريقك أولاً ثم تفكر في الفريق الآخر. سنواجه بطل آسيا ولكن يجب أيضاً إحترام المنتخب القطري الذي يمض لاعبين متميزين أثبتوا هذا على أرض الملعب. نحن جاهزون تماماً لمباراة الغد”.