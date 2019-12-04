قمة نارية بين قطر والسعودية ولقاء ثأري بين العراق والبحرين

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 الخميس مواجهة نارية بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة من جهة، ولقاء ثأريا بين العراق والبحرين في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل من جهة اخرى.

وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقطر كوصيفة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ايضاً، في حين تصدر العراق المجموعة الاولى مع 7 نقاط وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.

ولا بد من فائز في مباراتي الغد وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين ثم إعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضاً تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية الى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي صفر-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الآخير الى آحراز اللقب القاري.

اما اللقاء الاخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014 وتحديداً في المباراة النهائية لخليجي 22 وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.

وإستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل ان يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل الى المربع الذهبي.

يعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي.

ويقول محمد سالم العطوي مدير المنتخب القطري “العنابي جاهز للمباراة ونتمنى أن نحسم الأمر في الوقت الأصلي والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة”.

وأضاف “لقاء الفريقين مختلف عن لقاءهما الأخير في كأس آسيا خاصة أن خليجي 24 له طابع خاص ومختلف عن أي بطولة. من المؤكد أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض، خاصة وأنهما يعتمدان على لاعبي السد والهلال”.

في المقابل، يتطلع الأخضر السعودي إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و 2009 و 2010 و 2014، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.

ولم يشارك لاعبا الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج في تدريبات المنتخب السعودي أمس بداعي الإصابة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوقه التاريخي على المنتخب القطري حيث سبق للمنتخبين أن تقابلا 39 مرة في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز الأخضر في 17 مباراة، مقابل 7 إنتصارات لقطر، فيما فرض التعادل نفسه على 15 مباراة.

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وأكد مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار أنه يتطلع قدماً للمباراة مع المنتخب القطري مشيراً إلى أنه سعيد بهذه المواجهة أمام بطل آسيا على ملعب ممتلئ بالجماهير لأن فريقه يحترم كُل المنافسين ولا يخشى أي فريق.

وقال رونار “نشعر بالسعادة بالطبع. بعد هزيمتنا في المباراة الأولى أمام الكويت لم يكن الفوز بالمباراتين التاليتين أمراً سهلاً حتى مع وجود أفضل لاعبينا، ولكنني قلت إنه أمر ممكن”.

وأضاف “اللاعبون قدموا أداء جيدا. حرصت على توجيه اللاعبين ببعض الشدة بعد هدف عُمان ونجحوا في الرد سريعاً بالهدف الثالث”.

وعن مدى ثقته في لاعبيه بهذه البطولة رغم الإنتقادات الإعلامية التي تعرض لها في بداية البطولة، قال رونار “علمنا بمشاركتنا في هذه البطولة في وقت متأخر للغاية قبل البطولة، ولم نتمكن من الإستعداد بالشكل الكافي لها، ولكن الجميع يعرف مدى قوة المنتخب السعودي”.

-مواجهة ثأرية بين العراق والبحرين-

وفي المباراة الثانية يسعى العراق الى الثأر لخسارته أمام نظيره البحريني في نهائي كأس غرب آسيا الصيف الماضي والفوز عليه وبلوغ النهائي.

ويسعى المنتخب العراقي إلى أبعد من ذلك من خلال البحث عن لقب يغيب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب إطلاقاً.

ويعرف الفريقان بعضهما البعض حيث يلعبان معا في المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة وألتقيا فيها في 19 نوفمبر الماضي في الأردن وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

العراق برز بشكل جيد في خليجي 24 وحقق الإنتصار على قطر والإمارات وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن من دون اهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق الاهداف عن المنتخب العُماني حامل اللقب الذي ودع البطولة.

وقال مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش “نحن جاهزون للمباراة ضد البحرين وسنعمل على تقديم أفضل مما قدمناه سابقاً”.

وأضاف “”لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه المباريات، سنحاول الضغط وتحقيق الفوز كما فعلنا في المرات السابقة”.

وفي العودة إلى نهائي بطولة غرب آسيا التي توج بها المنتخب البحريني على حساب العراق صيف العام الجاري قال كاتانيتش “في كربلاء فازوا علينا بهدف نظيف من كرة واحدة، وحيازة الكرة كانت لنا، وبعدها تعادلنا في مباراتين أمامهم، يجب علينا ألا نتطلع للوراء. لدينا مباراة الغد وسنرى ما يحدث فيها” .