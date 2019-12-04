إبراهيموفيتش: “أراكم قريبا في إيطاليا”

ألمح لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الى إمكانية عودته إلى إيطاليا حيث لعب سابقاً لصالح الأندية الثلاثة الكبرى ميلان، انتر ويوفنتوس، حين قال في مقابلة “أراكم قريباً في ايطاليا”.

وأعلن إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي الشهر الفائت عقب خروج النادي من الأدوار الإقصائية للدوري الاميركي.

وقال اللاعب الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي الى الولايات المتحدة في مارس 2018 في حديث الى موقع “جي كيو إيطاليا” “سأنضم الى ناد بحاجة للعودة الى الإنتصارات وتجديد تاريخه وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع”.

وأكد العملاق السويدي “إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون قادراً من خلالها على ايجاد التحفيز لمفاجأتكم مجددا (…) الامر لا يتعلق فقط باختيار فريق، إذ أن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتي”.

وأردف “أراكم قريباً في ايطاليا”.

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وأشارت تقارير صحافية إيطالية أن ميلان قدم لإبراهيموفيتش عرضاً لمدة ستة أشهر في ظل المستويات السيئة للفريق أدت الى إحتلاله المركز الـ11 في “سيري أ”.

ويبدو نابولي وصيف الموسم الماضي وجهة محتملة، إذ يحتل النادي الجنوبي المركز السابع بعد ست مباريات متتالية من دون أي فوز.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق “أحب أن أصنع الفارق (…) لا أريد أن أقوم ببعض الامور بطريقة صائبة، بل بكل شيء”.

ولعب ابراهيموفيتش لصالح ميلان بين عامي 2010 و2012 وقاد الفريق الى آخر ألقابه في “سيري أ” عام 2011، مسجلاً 42 هدفا في 61 مباراة في الدوري الإيطالي خلال هذين الموسمين. وحقق لقب الدوري ثلاث مرات مع إنتر (2007، 2008، 2009)ومرتين مع يوفنتوس (2005، 2006) تم إبطالهما في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات “كالتشيوبولي” التي هزت إيطاليا في العام 2006.