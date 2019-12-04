رياضة | ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

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يصر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا لارتفاع راتبه وهو ما يجعل زيدان في ورطة شديدة لرفض مطالبه بخلاف الوعود التي حصل عليها عند العودة.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 120 مليون يورو لضم بول بوجبا , أو دفع راتب يصل الى 16 مليون يورو سنوياً بدعوى أنه لا يستحق ذلك.

وأضافت أن إدارة النادي الملكي لا تريد بول بوجبا حتى لا تعيق تطور فيدي فالفيردي , كما أن هناك خيارات أخرى في السوق مثال فان دي بيك أو كريستيان إيركسن من توتنهام الإنجليزي.