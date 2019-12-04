رياضة | محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في إراحة محمد صلاح في مباراة إيفرتون اليلة في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن كلوب يرغب في منح محمد صلاح قسطاً كافياً من الراحة لرغبته في الاستعداد الجدي لمباراة ريد سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن كلوب يسعى لتجهيز أهم أسلحته قبل لقاء ريد بول سالزبورج، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إذ يرغب في جاهزية عناصره الأساسية، للمباراة الحاسمة التي يحتاج فيها للفوز من أجل حسم التأهل لدور الـ16