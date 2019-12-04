رياضة | الأهلي يطمئن على إصابة "معلول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على إصابة "معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحي للفريق .

وحرص السويسري رينيه فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة .

واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق أخر خضع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .

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وحرص خالد محمود طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا .

واستأنف معلول برنامجه العلاجي والتأهيلي في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل .

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.