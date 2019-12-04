رياضة | كيف يعالج رينيه فايلر أخطاء الأهلي أمام بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يعالج رينيه فايلر أخطاء الأهلي أمام بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الفقرة على إيقافها أكثر من مرة لتحفيظ اللاعبين واجباتهم ومهامهم، وتصحيح الأخطاء التي يقعوا فيها.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب مواجهة بني سويف أمس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 40 دقيقة تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.

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وحرص بينكلي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الأهلي خلال هذه الفقرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وخاض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة الأهلي بالأمس أمام بني سويف بناء على قرار إراحته من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

