رياضة | تدريبات استشفائية في الأهلي بعد مباراة بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية في الأهلي بعد مباراة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام بني سويف تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية بالجري وحول الملعب وداخل صالة الجيمانزيوم تجنبًا للإجهاد.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب مواجهة بني سويف أمس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وفي نفس السياق خاض الثنائي علي معلول وعلي لطفي لاعبا الفريق الأحمر جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ويعاني معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي حيث سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، فيما يشتكي لطفي من إجهاد عضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

