رياضة | أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي الألغاز والأسئلة حول مصيره مع القلعة الحمراء من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة عن الكرامة بالتزامن مع أزمة تجديد عقده.

وكتب أحمد فتحي على تويتر: "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك" وهو ما جعل أصابع الاتهام تشير إلى الاختلاف في تجديد عقده.

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واستقر نادي الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع ترضيته ماديًا خاصة أنه يحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل لكن ما زال الفريق الأحمر لم يفاوضه للتجيد بشكل رسمي في هذه الفترة.