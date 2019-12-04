رياضة | جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتاج نادي مانشستر سيتي إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير ونجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي.

ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط، هو المؤشر على قدرة سيتي، على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء.

وفي المباريات الأخيرة، ومنها التعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الجاري، ومن قبلها التعادل مع شاختار دونيتسك، في دوري أبطال أوروبا، عانى سيتي في فرض الهيمنة التامة المعتادة.

وحتى خلال الفوز 2-1 على ضيفه تشيلسي، قبل ذلك، فإنه استحوذ على الكرة بنسبة 46.74 بالمئة، وهي أقل نسبة لأي فريق يقوده جوارديولا، وفي ضيافة بيرنلي، عادت نسبة الاستحواذ إلى 76 بالمئة.

ولم يشعر المدرب الإسباني بالاندهاش من فرض السيطرة، عن طريق عدد كبير من التمريرات القصيرة السريعة.

وقال جوارديولا: "أنا فخور بأننا مررنا الكثير من الكرات.. الافتقار لعدد كبير من التمريرات، نحن نقوم على امتلاك الكرة والتمرير، يجب تحريك الكرة بشكل أكبر.. هذا هو الأسلوب الوحيد، وقد فعلناه بشكل رائع".

تألق جماعي

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ومع استعادة سيتي مستواه والعودة إلى أسلوبه المعتاد، نجح بعض اللاعبين، الذين تعرضوا لانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، في ترك بصمتهم.

وسجل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي يشارك بدلا من المصاب سيرجيو أجويرو، هدفين، وبدا خطيرا أمام المرمى.

كما أظهر الإسباني روردي إمكاناته، بتسجيل الهدف الثالث عبر تسديدة مذهلة.

وقال جوارديولا "نحن نحتاج جيسوس لتسجيل هذه الأهداف، هذا سيساعده ويساعد الفريق.. لقد فقدنا مهاجما رائعا مثل سيرجيو.. رودري كان مذهلا في الجانب البدني، هو يتدرب بشكل رائع، ويرغب في التعلم، ويكون من المناسب الحديث إليه عن الأسلوب الخططي".

وتابع جوارديولا: "ساعدنا في الوقت المناسب، لقد تأقلم وهو ملائم تماما للدوري، وأعتقد أن مانشستر سيتي تعاقد مع لاعب رائع للسنوات المقبلة".

وشعر جوارديولا بالسعادة أخيرا، لكنه رفض التكهن بإمكانية اللحاق بليفربول، والفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وقال مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق "فريقنا مستقر وهذا ما نريده، بخصوص الفارق مع ليفربول، سيكون من الجنون التفكير في اللقب.. يجب التفكير في مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد الجولة المقبلة وباقي المسابقات، واللعب بهذا الإيقاع".