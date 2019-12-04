يورجن كلوب: فان دايك كان يستحق الكرة الذهبية

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يعتقد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن نجم دفاعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك كان يستحق الحصول على الكرة الذهبية، بدلاٌ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.



وحسم ميسي سباق الكرة الذهبية مساء الإثنين الماضي، في الحفل الكبير الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ميسي بفارق ضئيل جداً عن فان دايك، حيث حقق الليو 686 صوتاً، مقابل 679 للدولي الهولندي.

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وفي أعقاب ذلك قال كلوب: " الأمر يحسم بواسطة الصحفيين، الكل شهد أن الفارق قليل كداً، ميسي أعظم لاعب شاهدته في حياتي".

وتابع: " في بداية حياتي شاهدت بيكنباور وماردونا، لكن ميسي بالتأكيد أعظم".

وأضاف: " حصد ميسي اللقب السادس وكريستيانو رونالدو اللقب الخامس، لكن فيرجيل قدم موسماً غير مسبوق، أرى أنه كان يستحق الجائزة".

وأتم: " لاعبو فريقي قدموا موسماً خرافياً، حصدوا 97 نقطة في الدوري وحققوا لقب دوري الأبطال، بالتأكيد أحدهم كان يستحق الجائزة، لكن عدم الفوز يعد دافعاً لهم للحصول على الجوائز مجدداً".

ويستضيف ليفربول غريمه إيفرتون مساء اليوم بملعب أنفيلد في ديربي الميرسيسايد.