شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع أنظاره على «ساوثجيت» كبديل لـ«سولسكاير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت كأحد الخيارات الجديدة المطروحة لدى مانشستر يونايتد لقيادة الفريق عقب يورو 2020.

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ويعاني النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، من سوء النتائج، لتؤكد صحيفة «ذا صن» البريطانية صعود اسم «ساوثجيت» كأحد الخيارات في حالة التخلي عن خدمات «سولسكاير» بنهاية الموسم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن العائق قد يبقى في محاولة مانشستر يونايتد سابقًا منع «ساوثجيت» من تدريب المنتخب الإنجليزي، إذ لم يكن قد أنهى دورته التدريبية بعد ولم يكن قد حصل على رخصته حين تم تعيينه مديرًا فنيًا للأسود الثلاثة، ما كان يعني وجوب الحصول على موافقة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تعيينه، ليأتي التصويت بـ 19 موافقة لرفض واحد كان قادمًا من مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون آنذاك.

وكانت صحيفة «ذا صن» قد كشفت سابقًا عن احتمالية إقالة «سولسكاير» في حالة خسارته أمام توتنهام، الليلة، أو أمام مانشستر سيتي في المباراة القادمة، وفي تلك الحالة قد يلجأ اليونايتد لأحد الأسماء المتاحة حاليًا وغير مرتبطة بأندية وعلى رأسها المدير الفني السابق للسبيرز ماوريسيو بوكيتينو أو المدير الفني السابق ليوفنتوس ماسيمليانو أليجري.