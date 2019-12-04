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٢٢ لاعبًا في معسكر المصري استعدادًا لمباراة قنا في الكأس

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، والذي يبدأ عصر اليوم الأربعاء، بالسويس استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي تجمعه بنظيره فريق نادي قنا، وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، مفتاح طقطق، حسن علي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، إسلام عطية، أحمد عادل ، أيمن ندا.

خط الهجوم: حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو.

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