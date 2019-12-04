بالأرقام: قبل ضربة البداية مع الزمالك.. ماذا قدم كارتيرون مع الأندية المصرية التي قام بتدريبها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فينًا للقلعة البيضاء خلفًا للصربي ميتشو.



وجاء سبب إقالة ميتشو من تدريب الزمالك، سوء النتائج التي حققها مع القلعة البيضاء في الأونة الأخيرة، أخرها كانت الهزيمة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا، والهزيمة أمام إنبي في الدوري المصري.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن تعيين جهاز فني جديد بقيادة كارتيرون ويعاونه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

وتعد تجربة كارتيرون مع الزمالك هي الثالثة له في الدوري المصري، حيث سبق وأن تولى تدريب كلاً من وادي دجلة والأهلي.

ويوضح لكم "الفجر الرياضي"، أرقام كارتيرون مع الأهلي ووادي دجلة قبل ضربة البداية مع الزمالك.

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خاض الفرنسي باتريس كارتيرون أول بداية له في الدوري المصري مع وادي دجلة موسم 2017، ونجح في تقديم مستوى مبهر مع الفريق.

حيث قاد كارتيرون وادي دجلة في 31 مباراة، نجح في الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 7 مباريات، ليرحل بعد 296 يوماً قضاها مع الفريق.

وفي موسم 2018، تولى كارتيرون تدريب النادي الأهلي خلفاً لـ حسام البدري، وكان الفريق آنذاك على وشك الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبعد إستلام كارتيرون المهمة نجح في الوصول مع المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه فشل في تحقيق اللقب، بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب.

وقاد كارتيرون الأهلي في 21 لقاء، نجح في الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في ثلاث لقاءات، ليرحل عن المارد الأحمر بعد 164 يوماً قضاها داخل أسوار الفريق الأحمر.

فهل ينجح كارتيرون في ولايته الثالثة داخل مصر مع الزمالك ويقود الفريق إلى القمة؟.