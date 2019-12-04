شكرا لقرائتكم أحمد مرعى بعد تتويج الاتحاد السكندرى بدورى السلة: هدفنا السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرعى المديرالفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى، أنه استطاع أن يتوج ببطولة دورى المرتبط الغائبة عن زعيم الثغر منذ عام 2014 ، و مازال أمامه المزيد من الأهداف التى يسعى لتحقيقها.

أضاف مرعى فى تصريحات خاصة أنه يسعى الفترة الحالية لحصد لقب بطولة دورى السوبر، و التى لم يتوج بها الفريق السكندرى منذ عام 2010 ، أى منذ 9 سنوات ، وبعد ذلك بطولة الكأس.

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يذكر أن الاتحاد السكندرى توج ببطولة دورى المرتبط بفريق 18 سنة ، بالتغلب على الجزيرة فى مباراتى الذهاب و العودة ، حيث تغلب أمس فى المباراة النهائية 87/84 .

وحل الاتحاد فى المركز الاول ، يليه الجزيرة ثانيا ، و الاهلى فى المركز الثالث ، و جاء الزمالك رابعا .

وتولى مرعى تدريب الاتحاد السكندرى بعد مسيرة ناجحة فى سبورتنج ، وتٌعد هذه البطولة هى التاسعة عشر فى مشواره الرياضى كمدرب.