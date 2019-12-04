شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن التعاقد مع كارتيرون في مؤتمر صحفي بالنادي عقب مباراة الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلان عن التعاقد رسميا مع كارتيرون من خلال مؤتمرا صحفيا يقام خلال الساعات المقبلة داخل مقر النادي في ميت عقبة، بحضور مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف علي الفريق، وكارتيرون وأعضاء الجهاز الفني الجديد للزمالك وهم سامي الشيشيني و أمير عبد العزيز مدربان مساعدان وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي.
ويخوض الزمالك مباراة هامة اليوم أمام الشرقية في دور الـ 32 لكأس مصر ، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز وتقديم مستوي جيد لمصالحة الجماهير عقب الخسارة من انبي في الدوري ومازيمبي في كأس مصر.
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