شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصري استعداد لمباراة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي قائمة لاعبيه المختارة للإنضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ عصر اليوم بالسويس استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق قنا وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غداً الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

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خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، أيمن ندا.

خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.هيثم عويس