شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصري استعداد لمباراة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.
خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، أيمن ندا.
خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.هيثم عويس
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