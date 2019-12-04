اقتراح في الزمالك ينهي أزمة حمدي النقاز...

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وقام مسئولو الزمالك بالحديث مع محامي حمدي النقاز وعرضوا عليه التنازل عن الشكوي المقدمة من اللاعب ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي " فيفا " لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله علي مستحقاته، مقابل السماح له بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل بشرط وصول عرض مادي مغري.
ويدرس حمدي النقاز مع المحامي الخاص به الاقتراح المقدم من الزمالك لانهاء الازمة بصورة ودية والرحيل عن الفريق في يناير المقبل في ظل تلقي اللاعب عدة عروض خليجية وتحديدا في الدوري السعودي، بخلاف عرض من نادي بيراميدز.
وجاء اقتراح الزمالك حتي يستفيد النادي ماديا من بيع اللاعب، في ظل رغبة الطرفين النادي واللاعب بالانفصال والاكتفاء بما قدمه حمدي النقاز مع الزمالك منذ انضمامه اليه مطلع الموسم الماضي.
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