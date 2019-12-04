شكرا لقرائتكم اقتراح في الزمالك ينهي أزمة حمدي النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح مسئولو الزمالك علي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق التوصل لحل وسط لإنهاء أزمة فسخ عقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته من شهر أغسطس الماضي.

وقام مسئولو الزمالك بالحديث مع محامي حمدي النقاز وعرضوا عليه التنازل عن الشكوي المقدمة من اللاعب ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي " فيفا " لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله علي مستحقاته، مقابل السماح له بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل بشرط وصول عرض مادي مغري.

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ويدرس حمدي النقاز مع المحامي الخاص به الاقتراح المقدم من الزمالك لانهاء الازمة بصورة ودية والرحيل عن الفريق في يناير المقبل في ظل تلقي اللاعب عدة عروض خليجية وتحديدا في الدوري السعودي، بخلاف عرض من نادي بيراميدز.

وجاء اقتراح الزمالك حتي يستفيد النادي ماديا من بيع اللاعب، في ظل رغبة الطرفين النادي واللاعب بالانفصال والاكتفاء بما قدمه حمدي النقاز مع الزمالك منذ انضمامه اليه مطلع الموسم الماضي.