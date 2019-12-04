شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تبحث عروض "عمار حمدي وعلى لطفي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار ولطفي عروض من أندية محلية للتعاقد معهما خلال إنتقالات يناير الشتوية المقبلة وهو ما جعل اللجنة تستعد لمناقشة هذه العروض خاصة وأنها جاءت بشكل جاد للقلعة الحمراء.
ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الشتاء القادم، مما يعني أحقية النادي في إبرام صفقتين فقط، والذين سيكونا في خط الهجوم وفقاً لرغبة فايلر وحديثه مع إدارة النادي حتى هذه اللحظة.
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