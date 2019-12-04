شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تبحث عروض "عمار حمدي وعلى لطفي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، عدة عروض محلية تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم عمار حمدي لاعب الوسط وعلى لطفي حارس المرمى.

وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار ولطفي عروض من أندية محلية للتعاقد معهما خلال إنتقالات يناير الشتوية المقبلة وهو ما جعل اللجنة تستعد لمناقشة هذه العروض خاصة وأنها جاءت بشكل جاد للقلعة الحمراء.

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من المقرر أن تناقش اللجنة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو اللاعبين المتوقع رحيلهم بعدما تلقوا عدة عروض في الفترة الماضية.

ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الشتاء القادم، مما يعني أحقية النادي في إبرام صفقتين فقط، والذين سيكونا في خط الهجوم وفقاً لرغبة فايلر وحديثه مع إدارة النادي حتى هذه اللحظة.

ويدخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي، كما تدرس الإدارة الحمراء تفعيل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا جناح أفيس البرتغالي.