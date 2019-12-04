شكرا لقرائتكم اجتماع للفيفا فى القاهرة 12 و 13 ديسمبر لوضع الرتوش الأخيرة لتقنية الـVAR... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هناك اجتماع ستسضيفه القاهرة يوم 12 و 13 ديسمبر الجاري بحضور مسئولو الاتحاد الدولي –فيفا – و IFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدوري المصري أكد الغندور لـ " الخليج 365" سيتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية ، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو. تابع الحكم الدولي المونديالي السابق ، أنه عقب إجتماع 12 و 13 ديسمبر سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدوري المصري ، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدوري المصري و ليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

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