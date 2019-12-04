زيدان يختار سانشو نجم بوروسيا دورتموند أفضل لاعب شاب فى العالم 2019...

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كان ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالى قد توج بجائزة أفضل لاعب شاب فى 2019 من مجلسة فرانس فوتبول، بعد تألقه مع أياكس أمستردام ومساهمته فى وصول فريقه إلى نصف نهائى دوري ابطال اوروبا، وقيادة منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
كشفت مجلة "فرانس فوتبول"الفرنسية، عن قائمة المصوتين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2019، وظهر اسم زين الدين زيدان ضمن المشاركين في عملية التصويت.
وتنافس على جائزة "ريموند كوبا" 10 لاعبين هذا العام، أبرزهم ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وجادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند.
وإختار زين الدين زيدان الإنجليزي جادون سانشو كأفضل لاعب شاب في العالم، بينما وضع فينيسيوس جونيور في المرتبة الثانية، والبرتغالي جواو فيليكس في المركز الثالث.
ورفض زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، مجاملة لاعبه فينيسيوس جونيور، في عملية التصويت بالجائزة.
يذكر أن زيدان استبعد فينيسيوس جونيور من حساباته هذا الموسم، رغم أن اللاعب البرازيلي قدم مستويات جيدة خلال الموسم المنصرم، تحت قيادة سانتياجو سولاري.
وتعود آخر مرة شارك فيها فينيسيوس جونيور كلاعب أساسي، إلى أكتوبر في هزيمة الميرنجي أمام ريال مايوركا.
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