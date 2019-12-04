تعرف على مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الأربعاء 4/12/ 2019 والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري، والتي من أبرزها مباراة المقاولون العرب وجزيرة مطروح والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان ولقاء الشرقية والزمالك الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الجزيرة مطروح والزمالك في تمام الثانية والنصف من عصر اليوم بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما عن مباراة الزمالك والشرقية فتقام في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباريات مباشرة في مواعيدها المحددة وتقديم استوديوهات تحليلية لأحداث المباريات مع باقة من أفضل وأميز محللي الأحداث والمباريات الرياضية في مصر.