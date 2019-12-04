مدرب الأهلي يوافق على رحيل جيرالدو في الميركاتو الشتوي

قام المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” بالموافقة على رحيل مهاجم الفريق “الانجولي جيرالدو” خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير؛ حيث يري أن الفريق ليس بحاجة إلى خدماته.

ويريد فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بديلا للأنجولي، ويأتي النيجيري ايليكي لاعب فريق لوزيرن السويسري في مقدمة اللاعبين الأقرب في الانضمام إلى الأهلي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن ترشيحه جاء بعد توصيات من مدرب الأهلي نفسه.

وبالفعل بدأت إدارة المارد الأحمر في تسويق الأنجولي والسعي نحو تحقيق أقصي استفادة مالية من وراء رحيله، كما أعرب فايلر عن موافقته على رحيل وليد ازارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل ما يمر به المغربي من حالة نفسية سيئة نظرا لعدم المشاركة في مباريات الفريق بانتظام.