الإسماعيلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام فريق طنطا اليوم بالدوري

لقاء جديد يخوضه النادي الإسماعيلي أمام فريق طنطا ضمن مؤجلات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الرابع من شهر ديسمبر الجاري؛ حيث يستضيف الدراويش فريق طنطا على ستاد الإسماعيلية في مهمة صعبة لإيقاف نزيف النقاط الذي تعرض له الدراويش مؤخرا بعد الهزيمة في الأسبوع الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويقع الدراويش في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بـ6 نقاط بعد أن تلقي الهزيمة في ثلاث مباريات وحقق الفوز في مباراتين، بينما يقع فريق طنطا في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط بعد أن تلقي الهزيمة في لقاء وحيد وتعادل في ثلاث مباريات وحقق الفوز في لقاء وحيد.