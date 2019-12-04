موعد مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نقدم لكم موعد مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها فريق المقاولون العرب صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط؛ حيث خاض 5 مباريات حقق الفوز في ثلاثة منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في لقاء آخر، بينما يقع حرس الحدود في المركز السادس بفارق نقطة وحيدة؛ حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات أخري.

وتقام مباراة اليوم بين الفريقين في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعدها المحدد وتقديم استوديوهات تحليلية مع باقة من أفضل محللي الأحداث الرياضية وتقديم تغطية شاملة للقاء.